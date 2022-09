Milan-Inter, le pagelle: Leao da MVP, Dzeko cambia i nerazzurri

Giroud, Tonali e Maignan sugli scudi, Tomori in difficoltà. De Vrij e Calhanoglu da rivedere, in difesa affonda anche Bastoni.

MILAN, LE PAGELLE DEL DERBY

MAIGNAN 7,5 - Subisce due goal su cui non può nulla, poi indossa il mantello di Superman e cancella due tentativi di Lautaro e Calhanoglu con due interventi da fuoriclasse.

CALABRIA 6 - Coinvolto poco in fase offensiva, è sempre attento a non lasciar scoperto il fianco. (84’ KJAER sv)

KALULU 6,5 - Troppo alto e aggressivo sul primo goal, si riscatta con un paio di chiusure dal timing straordinario.

TOMORI 5,5 - Il più in affanno della retroguardia rossonera, si fa colpevolmente anticipare da Dzeko sul 3-2.

HERNANDEZ 6,5 - Con Dumfries c’è un conto aperto, in una sfida che si conferma uno dei punti chiave del derby.

BENNACER 6,5 - Uomo d’ordine e di fosforo, rischia poco e si rende utilissimo soprattutto in fase di riconquista.

TONALI 7,5 - Prova straripante del talento italiano, che corre per tre e legge il gioco come pochi, centrocampista box-to-box che in Premier League valuterebbero cifre folli. (84’ POBEGA sv)

MESSIAS 5 - Il lato destro della trequarti resta evidentemente la zona che dà meno garanzie a Pioli, altra prova sottotono del brasiliano. (74’ SAELEMAEKERS 5,5 - Prova a rendersi utile con la solita dose di energia)

DE KETELAERE 6 - Ogni tanto spegne la luce, come in occasione del goal di Brozovic, ma quando si accende è gioia per gli occhi. (63’ BRAHIM DIAZ 6 - Entra bene, aggredendo gli avversari e mangiando l’erba, ha voglia di essere protagonista)

LEAO 8 - Semplicemente il miglior giocatore della Serie A, per distacco: due goal, un assist, giocate da fenomeno, come l’assolo sul terzo goal, la sensazione di poter superare qualsiasi marcatore. ¿de qué planeta viniste?

GIROUD 7,5 - Lui che nella storia dei derby ha già un ruolo da protagonista, mette la firma anche su questa stracittadina con il suo trademark, la girata di sinistro. (73’ ORIGI 6 - Ha voglia di mettersi in evidenza, calcia verso la porta ogni pallone che gli capita a tiro, si fa apprezzare anche per un paio di movimenti nello stretto).

INTER, LE PAGELLE DEL DERBY

HANDANOVIC 6 - Non ha grosse responsabilità sui goal subiti, per il resto para il parabile.

SKRINIAR 5,5 - Prova a tenere botta col fisico e l’esperienza su Leao ma alla lunga anche lui viene travolto. DE VRIJ 5 - I duelli con Giroud sono sempre estremamente impegnativi, poi viene aggirato troppo facilmente da Leao sul terzo. (84’ D’AMBROSIO sv)

BASTONI 4,5 - Serata da cancellare per il difensore italiano, corresponsabile della marcatura ‘a vista’ sul goal di Giroud e spettatore dello show di Leao sul tris rossonero. (64’ DIMARCO 6 - Prova a dare maggiore qualità all’inizio azione dei nerazzurri)

DUMFRIES 5,5 - Il duello con Theo è vietato ai minori di 18 anni, tanta corsa e altrettanti colpi proibiti. Ma è il francese ad avere la meglio.

BARELLA 5,5 - Non certo una delle sue migliori prestazioni nei derby, si fa notare poco nelle due fasi. (64’ MKHITARYAN 6 - Interpreta il ruolo di mezzala in maniera diversa, più da trequartista, facendosi notare per un paio di buone giocate)

BROZOVIC 7 - Unico riferimento del centrocampo nerazzurro, non perde la bussola e si fa sempre trovare pronto.

CALHANOGLU 5 - Il pareggio del Milan nasce da un pallone sanguinoso del turco, un passaggio orizzontale da censura.

DARMIAN 6,5 - Poco reclamizzato da stampa e tifosi ma sempre estremamente efficace, serve anche l’assist a Dzeko per il 3-2. (84’ GOSENS sv)

CORREA 6,5 - Il suo è un derby vissuto a intermittenza, ma la giocata sul goal di Brozovic vale mezzo voto in più. (64’ DZEKO 7 - Il suo ingresso cambia volto all’Inter, dimostra di poter essere preziosissimo anche quest’anno).

LAUTARO MARTINEZ 6 - È sempre pronto ad avventarsi sul pallone, sempre pronto a lasciare il segno, ma trova un super Maignan a negargli la gioia del goal.

MILAN-INTER, LE PAGELLE DEL DERBY

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7.5; Calabria 6 (84’ Kjaer sv), Tomori 5,5, Kalulu 6.5, Theo Hernandez 6,5; Tonali 7,5 (84’ Pobega sv), Bennacer 6,5; Messias 5 (73’ Saelemaekers 5,5), De Ketelaere 6 (63’ Brahim Diaz 6), Leao 8; Giroud 7,5 (73’ Origi 6). All Pioli. 6,5

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5, De Vrij 5 (84’ D’Ambrosio sv), Bastoni 4,5 (64’ Dimarco 6); Dumfries 5,5, Barella 65,5(64’ Mkhitaryan 6), Brozovic 7, Calhanoglu 5, Darmian 6,5 (84’ Gosens sv); Lautaro Martinez 6, Correa 6,5 (64’ Dzeko 7). All. Inzaghi. 5,5