Inter avanti in Supercoppa contro il Milan: il pallone calciato da Dimarco finisce in una teca

I nerazzurri passano in vantaggio contro i "cugini": la sfera viene sostituita e verrà messa all'asta su Socios.

Al King Fahd International Stadium si gioca la Supercoppa italiana tra Milan e Inter: i campioni d'Italia contro i vincitori della Coppa Italia. Primo trofeo della stagione di calcio italiano in palio.

Il Derby d'Italia si gioca in Arabia Saudita, ma già al 10' la gara si sblocca con i nerazzurri di Simone Inzaghi che passano in vantaggio con il tocco ravvicinato di Federico Dimarco.

Dopo il check del fuorigioco semi-automatico la rete viene convalidata dal direttore di gara, Fabio Maresca, che prende il pallone e lo consegna al quarto uomo, Daniele Chiffi.

Questo si allontana dal rettangolo verde e posiziona la sfera all'interno di una teca: ma perché? La motivazione è legata a Socios.

PERCHE' IL PALLONE DELLA SUPERCOPPA IN UNA TECA?

Uno dei partner della finale di Supercoppa è, come avvenuto nelle scorse edizioni, Socios.com, piattaforma basata sulla tecnologia di blockchain che permette l'acquisto di Token rivolti ai tifosi e agli sportivi, che possono essere riutilizzati per l'acquisto di prodotti materiali e non.

Per la partita tra Milan e Inter Socios ha proposto un'iniziativa rivoluzionaria: i tifosi delle due squadre, e non solo, potranno ottenere i palloni dei goal del Derby di Milano.

Per questo motivo, dopo ogni rete, la sfera viene posizionata all'interno di una teca e dotata di un chip NFC, che fungerà da certificato di autenticità.

Per ottenere i palloni, poi, bisognerà avere un numero di Fan Token di Milan o Inter e partecipare alla speciale asta (che sarà inversa), che parte da 600mila SSU (ovvero gli "United Fan Token"), i Token lanciati da Socios.