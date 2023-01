Dzeko nella storia della Supercoppa: battuto Ronaldo, è il marcatore più anziano

L'attaccante bosniaco decide il primo tempo della finale di Supercoppa italiana con un assist e una rete storica.

Nell'estate del 2022, Edin Dzeko ha 36 anni e assiste al ritorno, a Milano, di Romelu Lukaku: uno dei protagonisti dello Scudetto dell'Inter nel 2021, compagno d'attacco perfetto di Lautaro Martinez. Non gli importa.

O se gli importa, lo fa poco: nella misura giusta, diciamo. Quella che gli consente, comunque, di ritagliarsi lo spazio giusto, nella maniera giusta, e dire la sua in una stagione che lo vedeva partire da dietro.

Anche perché la professione dell'attaccante bosniaco è quella di chi fa e ha sempre fatto goal, in tutte le squadre per cui ha giocato: è stato così anche in Arabia Saudita, nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan.

Il primo tempo al King Fahd Internationl Stadium porta praticamente la sua firma: è lui a innescare l'azione del vantaggio, poi firmato da Federico Dimarco.

E' suo anche il guizzo del raddoppio dell'Inter: un'azione personale che si conclude con un dribbling bellissimo in area e finalizzata con un destro alle spalle di Tatarusanu.

Un goal importante anche per la storia della competizione stessa: prima della rete del bosniaco, il "più anziano" a finire tra i marcatori della Supercoppa italiana era stato Cristiano Ronaldo, nel gennaio del 2019, a 35 anni e 350 giorni.

Dzeko ne compirà 37 a marzo, e con questi comunque firma un record che caratterizza un'altra tappa importante di una stagione partita con altri presupposti.