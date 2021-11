Non il primo, nemmeno l'ultimo. Ma certamente uno dei pochi ad essere passato da una sponda all'altra del Naviglio direttamente. Hakan Calhanoglu è pronto a disputare il suo primo 'Derby della Madonnina' con la maglia dell'Inter. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, il centrocampista turco ha scelto di rifiutare la proposta di rinnovo contrattuale del Milan e difendere i colori dei rivali di sempre del 'Diavolo', quelli nerazzurri.

Una scelta che è stata mal digerita dai tifosi rossoneri, che si sono sentiti 'traditi' da quello che era il numero 10 del Milan. Il fantasista, l'uomo in grado di far scoccare la scintilla, ha lasciato il 'Diavolo' e si è trasferito nell'altra metà del capoluogo meneghino, andando a rinforzare i 'cugini' dell'Inter.

Arrivato nell'estate 2017 dal Bayer Leverkusen dopo la faraonica campagna di rafforzamento condotta dall'amministratore delegato Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, Calhanoglu ha vissuto al Milan quattro stagioni in cui è sempre riuscito ad entrare in oltre 20 goal dei rossoneri a stagione, fatta eccezione per l'annata 2018/2019, in cui si è fermato a 17.

In totale, il centrocampista classe 1994 ha totalizzato con la maglia rossonera 32 goal e 48 assist in 172 apparizioni. Numeri importanti a cui però si aggiunge un grande rimpianto: non essere riuscito a conquistare nessun titolo con il Milan.

In estate, la lunga trattativa con la dirigenza del Milan per il rinnovo del contratto si è conclusa con la fumata nera. Troppa distanza tra la domanda e l'offerta, con le parti che hanno deciso di separarsi e interrompere dopo quattro anni il matrimonio.

Ad approfittarne è stata l'Inter, alla ricerca di un sostituto di Christian Eriksen dopo il malore del danese nella gara d'esordio a Euro 2020. Il club nerazzurro si è fatto sotto con una proposta fino al 30 giugno 2024 presentata all'entourage di Calhanoglu. Un'offerta che il calciatore turco ha considerato soddisfacente. Hakan ha detto sì ai nerazzurri e ha rifiutato il tentativo in extremis del Milan: la parola fine sulla storia con il 'Diavolo' era già stata scritta.

"Al Milan ho trascorso quattro anni buoni e là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori rispetto alle prime due grazie a Pioli. L’Inter è una bella squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e più derby durante la mia esperienza rossonera. Ho scelto di venire qui perché nella mia carriera mi piace affrontare nuove sfide".

Al 'Corriere dello Sport', Hakan Calhanoglu ha confessato qualche settimana più tardi il motivo che lo ha spinto a trasferirsi da una sponda all'altra del Naviglio.

Il 27enne si presenterà al 'Meazza' di San Siro per la prima volta con la maglia nerazzurra in una sfida sentitissima che per il turco assume un valore ancor più importante.

"Esulto se segno al derby? Se succederà, farò come sempre".

Proprio come accaduto al compagno di squadra Arturo Vidal, autore nella passata stagione del goal decisivo contro la Juventus, la sua ex squadra, Hakan Calhanoglu sogna di segnare la sua prima rete nella stracittadina e regalare la prima grande gioia ai suoi nuovi tifosi. Una rete che potrebbe permettergli di spiccare definitivamente il volo dopo un inizio di stagione tra luci e ombre.

Negli otto 'Derby della Madonnina' disputati in carriera fino ad ora con la maglia del Milan tra il campionato di Serie A e la Coppa Italia, Calhanoglu ha raccolto appena due vittorie e un pari, con cinque sconfitte, e un solo assist, senza riuscire mai a mettere la propria firma. Un trend negativo che il turco spera di interrompere già questa sera, con un goal che possa definitivamente segnare il passaggio da un'era all'altra della sua carriera. Poco distanti a livello temporale e geografico, lì, sulle sponde del Naviglio.