Il Milan perde Rebic, ko contro il Crotone: lussazione al gomito

Ante Rebic è stato costretto ad uscire nel secondo tempo di Crotone-Milan dopo una brutta caduta: lussazione al gomito, escluse fratture.

Come se non bastasse lo stop per il coronavirus di Zlatan Ibrahimovic, il deve affrontare un nuovo problema dal punto di vista degli infortuni dei suoi giocatori. Nella gara contro il , infatti, si è fatto male Ante Rebic, costretto al cambio ad inizio ripresa.

Il croato, che stava correndo in contropiede ed è poi caduto a terra mettendo male il braccio - con una preoccupante torsione innaturale - si tratta di una lussazione al gomito, come confermato nel postpartita anche da Stefano Pioli.

“Sembra che non ci sia frattura e questo diminuirebbe i tempi di recupero. Spero questa notizia sia confermata e che possa riprendere il prima possibile anche perchè l’assenza di Ibrahimovic e il rientro tardivo di Leao e il suo inserimento forzato ci porta ad avere poche scelte in avanti”.

Al posto di Rebic Pioli ha inserito il giovane Colombo, già titolare in giovedì scorso contro il Bodo/Glimt vista l'assenza di Ibra e dello stesso ex .

Rebic sarà costretto a saltare per squalifica il play-off di Europa League contro il Rio Ave e, salvo clamorose sorprese, anche la prossima gara di campionato, in programma domenica a San Siro contro lo . La speranza in casa rossonera è di riaverlo a disposizione per il derby del 18 Ottobre, ma serviranno ulteriori controlli per valutare con precisione i tempi di recupero del croato.