Milan, gioia Bonaventura: torna al goal dopo più di un anno

Giacomo Bonaventura torna al goal con il Milan dopo 412 giorni: l'ultima rete risaliva al 7 ottobre 2018 nel match contro il Chievo.

Un raggio di luce in un momento difficilissimo, un rientro di fondamentale importanza per un che sta ancora cercando le proprie certezze: Giacomo Bonaventura torna al goal nella fondamentale sfida contro il di Ancelotti.

Un pareggio lampo quello firmato dal giocatore rossonero, che ritrova il goal dopo più di un anno, precisamente dopo 412 giorni. L'ultima rete del centrocampista marchigiano risaliva infatti al 7 ottobre 2018 nella gara vinta 3-1 contro il .

Bonaventura ritrova la via del goal in grande stile, con una giocata delle sue: un destro terrificante dal limite diretto sotto la traversa, che non lascia scampo a Meret. Un gesto tecnico che sa di liberazione: il numero 5 del Diavolo ha sfogato con i compagni tutta la rabbia di un periodo sfortunato ormai alle spalle.