Milan, Giampaolo chiaro: "Vado avanti, ho fiducia nelle mie idee"

L'allenatore del Milan parla dopo la sconfitta con la Fiorentina: "Sembrava che i giocatori non avessero mai fatto un allenamento insieme".

Il perde la terza partita consecutiva, contro una abile ed in grande forma. Al termine della gara, Marco Giampaolo a 'Sky Sport' si è manifestato molto deluso.

"Tre giorni fa la squadra aveva fatto una partita ricca di personalità, avevo visto sprazzi di cose che a me piacciono. Oggi la partita è stata giocata male individualmente, con poco ordine e responsabilità collettiva. Quando le cose non vanno bisogna aggrapparsi al senso di squadra, non al giocatore individuale. Oggi sembrava che la squadra si fosse ritrovata a San Siro per fare una partita insieme, senza mai aver fatto un allenamento insieme".

"Con la dirigenza non ho parlato. Io mi assumo le responsabilità come allenatore, ma vado avanti, vado avanti perché ho fiducia nelle mie idee".

