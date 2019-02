Milan, Gattuso soddisfatto: "La mia squadra mi piace, serve fame"

Una vittoria che torna a posizionare il Milan dietro all'Inter, al quarto posto, lasciandosi dietro Atalanta, Roma e Lazio. Un distacco minimo, un punto, che però potrebbe anche galvanizzare la squadra di Gattuso.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel post-partita Gattuso si gode il momento, ma sempre attento a non far 'montare' i suoi ragazzi dopo questa bella striscia di risultati positivi.

Il Milan attualmente si trova al quarto posto, ma alle sue spalle ci sono Atalanta, Roma e Lazio che aspettano solo un passo falso.

"Dobbiamo avere fame e voglia in questi mesi per restare al quarto posto. Dobbiamo mettere al primo posto la squadra, non voglio sentire più un 'io'. Era tanto tempo che il Milan non arrivava in primavera con la possibilità della Champions League aperta".