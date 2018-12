Milan, Gattuso: "Higuain cecchino, speriamo si sia sbloccato"

Gennaro Gattuso tira un sospiro di sollievo: il suo Milan riassapora quel successo che mancava dal 2 dicembre e torna prepotentemente in corsa per la zona Champions, attualmente distante appena un punto.

Il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro con la SPAL, ritenendosi soddisfatto per la prestazione, nonostante qualche sofferenza di troppo soprattutto nei minuti finali.

"Prova gagliarda, la squadra ha tenuto bene il campo. Non venivamo da un periodo positivo e per questo non era semplice rimontare, forse potevamo chiuderla prima senza soffrire come è poi successo. Bisogna ancora migliorare, in Supercoppa non avremo Suso che è uno dei giocatori più importanti".