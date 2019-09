Milan-Fiorentina, Montella gongola: "Ma nessuno spirito di rivalsa"

Vincenzo Montella al termine di Milan-Fiorentina: "Sassolino nella scarpa? No". Sul possibile inserimento di un centravanti: "L'evoluzione è quella".

Come già era accaduto nel 2012 e nel 2013, la di Vincenzo Montella espugna il terreno di gioco del . Quarta partita positiva per i viola, che sembrano finalmente aver trovato il ritmo giusto. Gara, quella contro i rossoneri, commentata dal tecnico a 'Sky Sport'.

"Non è la partita perfetta, però battere il Milan a San Siro, con 50000 persone, è una grande soddisfazione. Sassolino nella scarpa? No, c'è solo la soddisfazione di aver vinto qui. Non ho alcuno spirito di rivalsa verso il Milan, anche perché c'era un'altra dirigenza. Anzi, è stata una grande esperienza. Ringrazio Galliani e poi Fassone che mi hanno dato l'opportunità di allenare il Milan".

Splendidi gli applausi dei tifosi del Milan nei confronti di Franck Ribery. Sia dopo lo 0-3 che al momento della sostituzione del francese.

"Si è meritato questa serata. Non è più quello di 5-6 anni fa, ma va bene così. Parliamo di uno di quei calciatori che riescono sempre a essere decisivi, hanno capacità sopra la media".

La Fiorentina ha trovato l'abito giusto con un 3-5-2 senza una vera prima punta. Ma, secondo Montella, si potrebbe presto vedere l'inserimento di un vero centravanti.

"Sì, l'evoluzione sarà quella. Abbiamo Vlahovic, Boateng, Pedro. Ora abbiamo trovato questo modulo e abbiamo disputato 4 partite di altissimo livello. La squadra ha trovato delle certezze".

Chiusura ancora con il pubblico di San Siro, che oltre ad applaudire Ribery ha contestato apertamente la squadra, svuotando lo stadio ben prima del triplice fischio finale.

"Dura, sì. Dappertutto lo è, ma quando c'è lo stadio addosso che ti fischia non è semplice per nessuno. Mi dispiace per il Milan e per tanti calciatori che ho allenato, ma sono momenti transitori".