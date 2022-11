Milan-Fiorentina: goal di Barak o autogol di Thiaw?

I viola pareggiano a San Siro contro i rossoneri: a regalare l'1-1 parziale un tiro deviato del centrocampista ceco. E' goal o autogol?

Il Milan ospita la Fiorentina a San Siro per l'ultimo turno prima della sosta per i Mondiali in Qatar: gara importante per entrambe le formazioni.

I rossoneri passano subito in vantaggio con un goal di Rafael Leao al 2', ma al 28' arriva il pareggio della formazione viola.

Dopo un batti e ribatti in area di rigore, Antonin Barak si gira e conclude in porta, trovando la deviazione decisiva di Malick Thiaw che inganna Ciprian Tatarusanu.

MILAN-FIORENTINA: GOAL DI BARAK O AUTOGOL DI THIAW?

La dinamica dell'azione, comunque, è chiara: il tiro di Barak è diretto nello specchio della porta, e anche se il tocco di Thiaw cambia la traiettoria, per regolamento è da considerare goal del centrocampista ceco.

Anche Fantacalcio.it lo ha assegnato al giocatore della Fioretnina. Nessun dubbio, in questo caso, quindi: l'1-1 è tutto di Barak, per la gioia dei propri fantallenatori che lo hanno schierato.