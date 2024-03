This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A San Siro GUARDA MILAN-EMPOLI SU Milan-Empoli in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AAC Milan vs EmpoliAC MilanEmpoli Il Milan ospita l'Empoli cercando il sorpasso momentaneo sulla Juventus al secondo posto: dove vedere la partita di San Siro in tv e streaming. MILAN-EMPOLI: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Ormai lontanissimo dall'Inter capolista, il Milan cerca il sorpasso momentaneo al secondo posto sulla Juventus, impegnata poco dopo contro l'Atalanta: di scena a San Siro c'è l'Empoli. Il Milan è reduce dal successo in extremis ottenuto contro la Lazio, ma anche dal poker rifilato allo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. L'Empoli ha invece rimediato contro il Cagliari la prima sconfitta dall'arrivo in panchina di Davide Nicola. Tutto su Milan-Empoli: le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. MILAN-EMPOLI IN DIRETTA DOMENICA 10 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Milan-Empoli Competizione Serie A Data 10 marzo 2024 Orario 15:00 Stadio Meazza (Milano) MILAN-EMPOLI IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 10 MARZO MILAN-EMPOLI IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI MILAN-EMPOLI Possibile turnover per Pioli in vista del ritorno contro lo Slavia Praga. Intanto mancheranno certamente Florenzi e Leao, sostituiti da Calabria e Okafor. Pronto anche Jovic al posto di Giroud, che può rifiatare. Tomori pronto a far coppia con Gabbia, Reijnders verso la panchina. Destro è recuperato nell'Empoli, ma in attacco ci sarà uno tra Cerri e l'ex Niang, favorito. Per il resto pochi dubbi, se non nessuno, nell'undici titolare di Nicola. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Giroud. All. Pioli EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola MILAN-EMPOLI: IL CONFRONTO Precedenti nettamente favorevoli al Milan, che conta 19 vittorie complessive in Serie A contro le 3 dell'Empoli. La gara d'andata, giocata al Castellani, è finita 3-0 per i rossoneri. Precedenti 31 Vittorie Milan 19 Pareggi 9 Vittorie Empoli 3