Milan padrone del campo e del risultato: in Youth League contro la Dinamo Zagabria è 3-0

I rossoneri di Abate vincono con facilità contro i croati: in rete El Hilali e Traoré nel primo tempo, sigillo di Lazetic nel recupero.

Dal pareggio in casa del Salisburgo alla vittoria perfetta, tutto in praticamente una settimana. Il Milan di Ignazio Abate batte la Dinamo Zagabria e conquista il primo successo in questa edizione di Youth League.

Tutto troppo facile per i rossoneri, che al 26' passano in vantaggio con il mancino di El Hilali, tra le proteste dei croati per un sospetto fuorigioco.

Il raddoppio arriva poco prima dell'intervallo con un contropiede condotto dallo stesso El Hilali: il giocatore rossonero innesca con un preciso filtrante Traoré che scatta alle spalle degli avversari e conclude battendo Prslja con il destro per il 2-0.

Il Milan è ordinato, non cede praticamente nulla e, anzi, va vicinissimo al terzo goal in più circostanze: ce la fa nel recupero, con Lazetic.

Il talento rossonero entra in area e conclude debolmente, ingannando comunque il portiere della Dinamo Zagabria, non autore di una grandissima partita.

Alla fine, quindi, è vittoria per il Milan di Abate che sale a quota 4 in classifica dopo il pareggio all'esordio contro il Salisburgo nel Girone E di Youth League. In vetta.