Il Milan conferma Messias: accordo col Crotone, arriva a titolo definitivo

Il calciatore brasiliano, reduce dalla stagione in prestito conclusa con la vittoria dello Scudetto, sarà ancora milanista.

Concluso giugno per Junior Messias si è aperta una fase, molto breve, paradossale: il giocatore brasiliano, reduce dalla stagione dello Scudetto al Milan, è tornato al Crotone, attualmente in Serie C, da Campione d'Italia.

Una situazione transitoria, comunque, dovuta alla scadenza dei termini fissati per il riscatto del prestito al club rossonero: nulla di grave, ma un ostacolo già superato.

Secondo quanto riportato da "Sky Sport", Messias si è recato a Casa Milan per firmare il suo nuovo accordo con la formazione allenata da Stefano Pioli, con cui proseguirà la sua carriera.

Sia il Milan che il Crotone sono d'accordo per il trasferimento del brasiliano a titolo definitivo a Milano, chiudendo quella fase come detto transitoria durata pochi giorni.

Resta comunque da capire il futuro di un giocatore che, tra sorpresa e belle storie, è risultato molto importante nella conquista dell'ultimo Scudetto rossonero.