Il Milan mette nel mirino Chukwueze: contatti con il Villarreal

Il club rossonero lavora per rafforzare il reparto d'ala destra: contatti con il "sottomarino giallo" per il nigeriano.

Dopo la rivoluzione dirigenziale, con gli addii di Maldini e Massara, in casa Milan si riprende a programmare il futuro calcistico sondando nomi di possibili rinforzi sul mercato.

L'ultimo, secondo Sky Sport, è quello di Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999 cresciuto nel Villarreal: un talento importante, tanto che la UEFA lo ha inserito tra quelli più interessanti della stagione 2019/20.

Nell'ultima annata col "sottomarino giallo", Chukwueze ha disputato 50 presenze, siglando 13 reti, tra tutte le competizioni, ma almeno per metà campionato, in Liga, è stato utilizzato da subentrato.

Anche per questo motivo potrebbe aprirsi uno spiraglio interessante sul suo futuro, considerando anche l'uscita di Junior Messias, inserito tra i cedibili, che andrebbe a liberare un posto sulla destra per quello che potrebbe diventare un titolarsissimo.

Chukwueze ha un contratto fino al 2024: il Milan ha avviato i contatti con il Villarreal, come spiega Sky Sport, ma per adesso le richieste sono alte rispetto ai progetti rossoneri. Rimane un profilo messo nel mirino, in attesa di risolvere la questione legata a Kamada (in stand-by).