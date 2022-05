Milan Campione d'Italia: i rossoneri celebrano la vittoria con maglie speciali

La gioia finale a Reggio Emilia è stato solo il preludio alla grande festa del Milan Campione d'Italia e vincitore della Serie A 2021/22.

La formazione di Stefano Pioli ha culminato contro il Sassuolo una cavalcata costante e determinante che l'ha condotta fino al Tricolore.

La conquista dello Scudetto è stato poi celebrato dai giocatori rossoneri indossando le speciali maglie pensate per la vittoria del 19esimo titolo nazionale.

MAGLIE CELEBRATIVE MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021/22

Già al ritorno a Milano i ragazzi di Pioli hanno messo in mostra alcuni prodotti del mercandising celebrativo già in preordine sul sito ufficiale rossonero.

Esistono due tipi di maglie: una con il classico Tricolore sul petto e una grafica "Win Like MIlan" sulla schiena (da bambino nella versione nera) e una con la grafica "We the Champ19ons Milan" e un caratteristico tricolore con il numero 19 in oro sulla schiena.

Sul sito del Milan sono presenti anche le Cover per smartphone e la bandiera, sempre con il 19 che campeggia su tutto.