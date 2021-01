L'annuncio del Milan: "Calhanoglu negativo al Covid"

Hakan Calhanoglu è guarito dal Covid, il Milan: "Tampone molecolare negativo, nelle prossime ore le visite per riprendere l'attività".

Il focolaio Covid in casa Milan è definitivamente spento. Hakan Calhanoglu, l'ultimo ad essere ancora alle prese col virus, è tornato negativo.

Inizialmente lo aveva annunciato lo stesso fantasista turco su Instagram, con poche e inequivocabili parole.

"I am back".

A stretto giro, è poi arrivata la nota ufficiale del Milan.

"AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica".

Per capire se Calhanoglu raggiungerà il resto del gruppo a Bologna, dove il Milan sarà impegnato per la ventesima giornata di campionato, bisognerà attendere l'esito degli esami di idoneità sportiva necessari a renderlo nuovamente arruolabile.

In caso di via libera, comunque, alla luce della recente inattività dovuta alla quarantena e la mancanza di allenamenti col gruppo il numero 10 del Diavolo sembra destinato ad accomodarsi in panchina.