Il Milan ritrova Brahim Diaz: negativo al test del tampone

Brahim Diaz è risultato negativo al test del tampone e può considerarsi guarito dal Covid-19: una notizia importante per Pioli.

Dopo Theo Hernandez, il Milan può riabbracciare anche l'altro giocatore che il 13 ottobre era risultato positivo al Covid-19: Brahim Diaz è ufficialmente tornato a disposizione di Stefano Pioli grazie alla negatività accertata dall'ultimo tampone effettuato dal trequartista spagnolo.

Questo il comunicato apparso sul sito della società rossonera.

"AC Milan comunica che Brahim Díaz è risultato negativo al Covid-19".

Difficile, se non impossibile, vederlo tra i convocati di Milan-Torino, in programma stasera: il rientro dovrebbe avvenire in occasione della trasferta dell'Olimpico contro la Roma, prevista per domenica 31 ottobre.

Il recupero di Brahim Diaz, che aveva saltato i match con Porto, Verona e Bologna, è un'ottima notizia per Pioli che lo aveva sostituito con Rade Krunic e Daniel Maldini, vista la contemporanea assenza dell'infortunato Junior Messias.