Il Milan recupera pezzi: Brahim Diaz, Leao e Mandzukic in gruppo

Pioli ritrova Brahim Diaz, Rafael Leao e Mario Mandzukic: il fantasista e i due attaccanti hanno smaltito i rispettivi problemi fisici.

Buone notizie dall'infermeria del Milan per Pioli a ridosso del rush finale: Brahim Diaz, Rafael Leao e Mario Mandzukic, guariti dai rispettivi infortuni, sono tornati in gruppo.

Se il portoghese aveva fornito già segnali confortanti nella giornata di martedì, allenandosi con la squadra, note liete giungono anche dal fantasista di proprietà del Real e dall'attaccante croato: entrambi, al pari di Leao, hanno lavorato col resto dei compagni. Ancora out, invece, Calabria e Romagnoli.

Diaz ha smaltito il problema al piede che lo ha costretto ai box nelle ultime uscite, mentre sia Leao che Mandzukic si sono gettati alle spalle guai di natura muscolare.

In vista della trasferta di Parma, in programma sabato alle 18, nel reparto avanzato Pioli avrà nuovamente numerose frecce per il proprio arco.