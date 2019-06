Milan, Boban dirigente: è ufficiale, addio alla FIFA

La FIFA ha annunciato l'addio del vice segretario Zvonimir Boban, che torna al Milan come Chief Football Officer: "E' la mia famiglia e la mia casa".

Ora c'è anche l'ufficialità: Zvonimir Boban lascia la FIFA e torna al , suo vecchio amore da giocatore e dove ricoprirà il ruolo di Chief Football Officer .

Ad annunciarlo è la stessa FIFA tramite un lungo comunicato, pubblicato sul proprio sito per salutare l'ormai ex vice segretario generale. Boban ha ringraziato il presidente Infantino e ha spiegato come la decisione di tornare in rossonero sia stata una scelta di cuore.

"E' estremamante difficile lasciare la FIFA ma ho seguito il mio cuore, le persone del Milan sono la mia famiglia e Milano è la mia casa . Ho il desiderio di aiutare questo club glorioso a tornare dove gli compete".

Il croato d'altronde ha scritto pagine indelebili nella storia del Milan già come giocatore, vincendo tra le altre cose 4 Scudetti e la .

L'ultimo atto di Boban come dirigente della FIFA sarà la presenza alla finale dei Mondiali Under 20 accanto al presidente Infantino, competizione che peraltro aveva vinto con l'ex Jugoslavia nel 1987 da giocatore.

Al Milan, come spiegato dal club rossonero in un comunicato, Boban sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive , lavorando a stretto contatto con l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis e il Direttore Tecnico Paolo Maldini.

Boban infine ha raccontato un retroscena riguardo al suo primo contatto con Paolo Maldini.