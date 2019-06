Milan, Berlusconi: "Giampaolo scelto grazie ai miei consigli, avrei visto bene Conte"

Silvio Berlusconi ha parlato a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, concentrandosi soprattutto sull'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del .

L'ex presidente rossonero svela che nei prossimi giorni incontrerà di persona Giampaolo per dargli qualche consiglio.

"Scaroni mi ha invitato in un colloquio con lui e ci andrò nei prossimi giorni. Abbiamo parlato tanto, forse la scelta di Giampaolo è qualcosa che discende dai consigli che gli ho dato" .

Tuttavia Berlusconi non nega che gli avrebbe fatto piacere anche l'eventuale arrivo di Antonio Conte.

"Per un certo momento abbiamo pensato che potesse essere una buona scelta, ma poi me ne sono allontanato e non ho più seguito la cosa. Lo avrei visto volentieri anche al Milan, ma Giampaolo funziona benissimo e può essere utilmente impiegato dentro un Milan che vuole tornare ad essere il primatore di sempre".