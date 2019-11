Milan, Bennacer e Çalhanoglu squalificati: saltano il Napoli

Piove sul bagnato per il Milan, che dopo la sosta non avrà a disposizione Bennacer e Çalhanoglu: niente Napoli per i due rossoneri.

Non bastasse la pur onorevole sconfitta in casa della , per il piove sul bagnato: Ismael Bennacer e Hakan Çalhanoglu saranno squalificati e, dunque, salteranno il big match contro il al rientro della sosta per gli impegni delle nazionali.

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Sia il centrocampista algerino che il fantasista turco sono stati schierati dal primo minuto da Pioli allo Stadium, ma entrambi hanno rimediato un giallo fatale: Bennacer per una trattenuta ai danni di Higuain sul finire del primo tempo, Çalhanoglu per una brutta entrata ai danni di Alex Sandro nei minuti conclusivi del match.

Essendo in diffida, quindi, sia Bennacer che Çalhanoglu saranno squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo. E dunque saranno costretti a saltare proprio la sfida contro il Napoli, in programma sabato 23 novembre alle 18.

Facile immaginare che Pioli rimpiazzerà Bennacer con Biglia davanti alla difesa: un regista per un altro regista. Difficile, invece, prevedere chi giocherà al posto di Çalhanoglu. Il tecnico rossonero avrà di fronte a sé un paio di settimane per pensarci.