Il calcio piange Sinisa Mihajlovic: è morto a 53 anni

Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta: è morto al culmine della malattia che lo ha colpito nel 2019.

La notizia più triste è divenuta realtà: Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. L'ex allenatore tra le altre del Bologna è morto all'età di 53 anni, al culmine di una malattia che lo ha colpito ormai tre anni fa.

Nel 2019 Mihajlovic annunciava di aver contratto una forma di leucemia mieloide acuta, che lo aveva portato a sottoporsi a cure immediate. Era luglio e stava per cominciare la seconda stagione alla guida del Bologna, squadra di cui è stato allenatore fino allo scorso settembre, quando è arrivato l'esonero.

Lo scorso marzo Mihajlovic era intervenuto in conferenza stampa per evidenziare come sarebbe stato costretto a sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure, per contrastare la ricomparsa della malattia.

Mihajlovic era rimasto all'Ospedale di Sant'Orsola per circa un mese, prima di tornare in panchina a maggio in occasione della sfida contro il Venezia, nella quale i tifosi lagunari avevano intonato cori di sostegno per l'allenatore serbo. Gli stessi arrivati in diversi stadi d'Italia nell'ultimo triennio.

