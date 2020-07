Calciatore dell'anno della Premier League 2019/20: trionfa Jordan Henderson

Il capitano del Liverpool è stato eletto miglior giocatore della stagione del campionato inglese dalla Football Writers’ Association.

La ‘Football Writers’ Association’ ha votato ed eletto Jordan Henderson, centrocampista e capitano del , come calciatore dell'anno per la stagione 2019/20 di Premier League.

Il classe 1990 ha battuto la concorrenza, tra gli altri, di diversi compagni di squadra come Virgil van Dijk o Sadio Mané, ma anche quella di Kevin De Bruyne e Marcus Rashford, che completano la top 5.

Hanno ricevuto voti anche Alexander-Arnold, Alisson, Raheem Sterling, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Madison e Jonny Evans. Nelle dichiarazioni rilasciate alla FWA, Henderson ha voluto ringraziare soprattutto i suoi compagni.

“Devo molto a molte persone, ma a nessuno più che ai miei attuali compagni di squadra, che sono stati incredibili e abbiamo meritato tutto quanto come me lo sono meritato io. Il merito è anche della nostra cultura e del nostro ambiente. È uno sforzo collettivo”

Henderson è stato vitale per la corsa verso il titolo della squadra di Jürgen Klopp, tanto che, come riportano i dati 'Opta', il Liverpool ha perso più punti nelle 7 gare senza Henderson (8) che nelle 30 in cui il capitano era in campo (7).

Numeri che testimoniano l'importanza dell'ex Sunderland nel sistema dei Reds, assoluti protagonisti del campionato inglese. Proprio due giorni fa Henderson aveva alzato al cielo la Premier League, vinta a 30 anni dall'ultima volta.