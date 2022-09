Midtjylland-Lazio 5-1: Immobile e compagni assenti, crollo dei biancocelesti in Danimarca,

La formazione di Maurizio Sarri esce con le ossa rotte dalla seconda sfida di Europa League: cinque goal subiti in due tempi.

Sette goal subiti in due gare: il resto conta poco. Con questo dato la Lazio archivia la seconda partita della fase a gironi di Europa League, contro il Midtjylland, praticamente mai giocata davvero.

Nervosi, impacciati: sterili, in avanti e in fase di costruzione e prede troppo semplici delle incursioni di Isaksen, in versione "serata da fenomeno" in Danimarca: all'intervallo è già 2-0 con le reti di Paulinho e Kaba. Nella ripresa il Midtjylland si allarga siglando un rigore con Evander.

Ecco, a proposito: ingenua la difesa della Lazio per ben due volte a concedere praticamente lo stesso calcio di rigore per due falli su Isaksen. L'illusione per i biancocelesti si chiama Milinkovic.Savic al 57', inspiegabilmente lasciato fuori dal primo minuto. Una scelta che farà discutere.

Poi, tra il 67' e il 72', la Lazio crolla: prima Isaksen insacca sulla respinta di Provedel dopo il rigore di Evander, poi Sviatchenko conclude a rete su una topica della difesa. L'ennesima: e in casa biancoceleste ci sarà tanto su cui riflettere: perché il 5-1 contro il Midtjylland è un risultato storico, chiaramente in negativo.

LA FOTO

MIDTJYLLAND-LAZIO, I GOAL

MIDTJYLLAND-LAZIO 1-0, 26' PAULINHO - Ripartono i padroni di casa con Paulinho che serve Isaksen che conclude in area e colpisce la traversa. Sugli sviluppi dell'azione palla servita al centro per lo stesso Paulinho che si gira in un fazzoletto e conclude a rete.

Ripartono i padroni di casa con Paulinho che serve Isaksen che conclude in area e colpisce la traversa. Sugli sviluppi dell'azione palla servita al centro per lo stesso Paulinho che si gira in un fazzoletto e conclude a rete. MIDTJYLLAND-LAZIO 2-0, 30' KABA - Ripartenza, Dreyer senza d'esterno Isaksen in mezzo all'area, ma il passaggio è arretrato e inganna Gila che scivola e di fatto libera Kaba, che a tu per tu con Provedel non sbaglia.

Ripartenza, Dreyer senza d'esterno Isaksen in mezzo all'area, ma il passaggio è arretrato e inganna Gila che scivola e di fatto libera Kaba, che a tu per tu con Provedel non sbaglia. MIDTJYLLAND-LAZIO 3-0, 52' RIG. EVANDER - Dopo un calcio di rigore procurato da Isaksen, Evander Batte Provedel dal dischetto.

Dopo un calcio di rigore procurato da Isaksen, Evander Batte Provedel dal dischetto. MIDTJYLLAND-LAZIO 3-1, 57' MILINKOVIC-SAVIC - Entrato da poco, Milinkovic-Savic tenta il destro dai venti metri che viene leggermente deviato che inganna Lossl.

Entrato da poco, Milinkovic-Savic tenta il destro dai venti metri che viene leggermente deviato che inganna Lossl. MIDTJYLLAND-LAZIO 4-1, 67' ISAKSEN - Dopo il calcio di rigore di Evander parato da Provedel, Isaksen insacca guadagnandosi la meritata gioia personale.

Dopo il calcio di rigore di Evander parato da Provedel, Isaksen insacca guadagnandosi la meritata gioia personale. MIDTJYLLAND-LAZIO 5-1, 72' SVIATCHENKO - Cross sul secondo palo e tiro al volo con il mancino per il capitano del Midtjylland, bravo a insaccare.

MIDTJYLLAND-LAZIO, LA MOVIOLA

L'arbitro, il signor Debanovic, chiamato a controllare la posizione di Isaksen al momento del goal di Paulinho: regolare. Al 50' il direttore di gara indica il dischetto dopo una trattenuta in area di Cataldi a Isaksen: decisione giusta, nonostante l'intensità del contatto non eccessiva. Praticamente la stessa dinamica al 66', quando lo stesso Isaksen finta su Marusic e viene trattenuto dal giocatore della Lazio: l'epilogo è identico, giustamente.

MIDTJYLLAND-LAZIO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MIDTJYLLAND-LAZIO 5-1

MARCATORI: 26' Paulinho (M), 30' Kaba (M), 52' rig. Evander (M), 57' Milinkovic-Savic (L), 67' Isaksen (M), 72' Sviatchenko (M)

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl 6; Thychosen 6.5, Sviatchenko 7, Dalsgaard 6.5, Paulinho 7; Olsson 7, Martinez 6.5 (62' Charles 6), Evander 6.5; Isaksen 8 (76' Chilufya 6), Kaba 7 (87' Byskov sv), Dreyer 7 (62' Sisto sv). All. Cabellas.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Radu 5 (52' Marusic 4.5), Romagnoli 5, Gila 4.5, Hysaj 4.5; Luis Alberto 5.5, Cataldi 4.5 (69' Marcos Antonio 5), Vecino 5 (52' Miliinkovic-Savic 6); Pedro 5 (52' Cancellieri 6), Immobile 4.5 (76' Romero sv), Felipe Anderson 5. All. Sarri.

Arbitro: Debanovic

Ammoniti: Paulinho, Lossl, Romagnoli