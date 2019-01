Mia Khalifa confessa: "L'espulsione di Zidane nel 2006 è stata la cosa più eccitante"

La passione di Mia Khalifa per il mondo del calcio è ormai cosa nota ma ora l'ex attrice porno, intervistata da 'Arsenal TV', stila anche la lista dei suoi giocatori preferiti. E le sorprese non mancano.

Mia Khalifa infatti, tra Zinedine Zidane e David Beckham, inserisce curiosamente anche l'australiano Aaron Mooy, calciatore dell' Huddersfield paragonato a un giocatore di basket.

"E' come il Kawhi Leonard del calcio. Si comporta come lui. E' un po' timido e goffo, ti sembra non ci sia ed è difficile da ricordare. E' un bravo ragazzo".