Messico pazzo di Lozano: il DJ Steve Aoki fa partire il suo coro in discoteca

Durante un DJ set a Pachuca, la gente ha intonato il coro dedicato in nazionale a Lozano: in patria il giocatore del Napoli è un beniamino.

Non è un grande inizio di campionato, quello che sta vivendo Hirving Lozano. Ma ai messicani poco importa: in patria il Chucky rimane un beniamino, tanto che il coro dedicatogli durante le partite della Nazionale si canta... anche in discoteca.

40000 persone lo hanno fatto a Pachuca, dove il DJ americano di origini giapponesi Steve Aoki si è recato per un concerto. Al suo segnale, è partito il coro da parte della folla: "Eeel Chucky Lozaaanooo", sulle note di 'Seven Nation Army' dei White Stripes, canzone simbolo del trionfo mondiale dell' nel 2006.

El Chucky Lozaaaaanoo🎶🎶

El Chucky Lozaaaaanooooo🎶🎶@steveaoki se presentó en la Feria de Pachuca y no perdió la oportunidad para poner a corear a todos el nombre de @HirvingLozano70 🙌🙌pic.twitter.com/PBzPQ1DTb3 — MedioTiempo (@mediotiempo) October 11, 2019

Non è un caso, peraltro, che tutto ciò sia avvenuto proprio a Pachuca: è la città dove Lozano ha spopolato con la squadra di calcio locale, imponendosi all'attenzione del grande pubblico tanto da conquistare la chiamata del . Ora, e il Napoli. Il Chucky diventerà un idolo anche da noi?