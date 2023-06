Messi sempre più icona: ritratto in un murales alla stazione di Buenos Aires

L'immagine della Pulce con la maglia dell'Argentina svetta sui binari del treno di Buenos Aires: il murales è appena stato svelato.

Un bellissimo murales di Lionel Messi è apparso a Buenos Aires sulle pareti di un edificio che si affaccia su una stazione ferroviaria, come tributo al suo trionfo nella Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Messi indossa la maglia da trasferta viola intenso dell'Albiceleste con la bandiera del Paese alle sue spalle.

Getty Images

Getty Images

Non è la prima volta che Messi si appropria dei muri di Buenos Aires. All'inizio di quest'anno, GOAL, in collaborazione con Boedo Artistic Group, ha creato un murale in onore dell'attaccante. Inoltre, un artista argentino di nome Maxi Bagnasco aveva offerto il suo tributo al giocatore con un murale in cui si vede Messi che tiene in alto il trofeo, vestito con un Bisht, il vestito tipico dei nobili qatarioti, mentre Emiliano Martinez è dietro di lui con le braccia alzate in segno di gioia.

Messi ha già annunciato la sua partenza dal Paris Saint-Germain e starebbe decidendo la sua prossima sfida con offerte dal Barcellona, dall'Arabia Saudita e dall'Inter Miami, squadra della MLS.