Messi da record: 34 triplette nella Liga, eguagliato Cristiano Ronaldo

Lionel Messi mattatore assoluto nel 4-1 rifilato dal Barcellona al Celta Vigo. Al Camp Nou 34esima tripletta in Liga per l’argentino.

Il torna alla vittoria in campionato e imponendosi per 4-1 contro il Vigo coglie quei tre punti che gli consentono di raggiungere il in vetta alla classifica della .

Mattatore assoluto della sfida del Camp Nou è stato il solito Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha infatti segnato tre delle reti che hanno permesso ai Blaugrana di ritrovare la via del successo.

Il primo goal è arrivato al 23’ quando, ancora con il risultato fermo sullo 0-0, ha trasformato alla perfezione un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Aidoo, spiazzando Rubén Blanco.

Al 42’ gli ospiti pareggiano grazie ad un calcio di punizione battuto in maniera magistrale da Olaza, la gioia del Celta però dura solo una manciata di minuti perché ancora Messi, nel pieno recupero della prima frazione, trova con un’altra punizione dai 25 metri il momentaneo 2-1.

34 - Lionel Messi ha igualado a Cristiano Ronaldo como el jugador que más hat-tricks ha marcado en toda la historia de @LaLiga (34). Duelo. pic.twitter.com/NZgPgeMfZk — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2019

Ad inizio ripresa, al 48’, il numero 10 del Barça si ripete con un’altra prodezza balistica, ancora su punizione, mandando di sinistro il pallone lì dove Rubén Blanco non può arrivare.

Tre goal, quelli di Messi, che non solo regala i tre punti al Barcellona, ma che hanno anche una valenza storica. Il campionissimo argentino infatti, grazie all’exploit contro il Celta, raggiunge Cristiano Ronaldo (9 le stagioni in Liga per l'ex Real, 14 quelle della 'Pulce') nella speciale classifica dei giocatori che hanno realizzato più triplette nella storia della Liga a quota 34.

A fissare il risultato sul definitivo 4-1 è poi stato Sergio Busquets nei minuti finali.