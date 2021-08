Messi al PSG: a Le Bourget, atmosfera pazzesca per il falso arrivo della star

Domenica sera, centinaia di sostenitori si sono riuniti all'aeroporto di Le Bourget per cercare di intravedere Lionel Messi. Invano.

In questa domenica d'agosto, tutta Parigi aspettava il miracolo: l'arrivo di Messi. A metà giornata, in conferenza stampa, l'argentino ha salutato il Barcellona in un flusso di lacrime e applausi. L'attaccante ha spiegato perché la sua avventura in Catalogna è finita e ha brevemente menzionato il suo futuro: "Parigi? Questa è una possibilità, ma non un accordo con nessuno. Ci sono diversi club interessati, nulla di definitivo, ma chiaramente stiamo parlando".

Pochi istanti prima, i social network e i media hanno annunciato l'arrivo della Pulga, domenica sera nella capitale francese. Si è arrivati a comunicare l'ora d'atterraggio del volo del sette volte Pallone d'Oro: 20:35 a Le Bourget. Nei nostri tentativi di verificare queste informazioni, una fonte dell''aeroporto ci ha detto che un aereo proveniente da Barcellona sarebbe atterrato a Le Bourget tra le 19:00 e le 20:30. Quadra tutto.

La polizia placa temporaneamente gli animi

Intorno alle 19 davanti all'aeroporto il clima è abbastanza tranquillo: niente autobus CRS o sicurezza privata inviata dal PSG. Nel caffè di fronte, alcuni clienti abituali stanno già parlando dell'arrivo di Messi e si chiedono come fare per essere a Le Parisien il giorno successivo. Davanti ai cancelli d'ingresso dell'aeroporto, una trentina di sostenitori sono già lì. Altri stanno aspettando nelle loro auto. "Speriamo di vedere Messi, anche se preferisco Cristiano Ronaldo", ha detto uno di loro, lanciando il dibattito con i suoi amici intorno a lui. La calma regna ancora sovrana.

Beaucoup de médias sont présents au Bourget et les motards aussi prêts à suivre le convoi de Lionel Messi. #PSG pic.twitter.com/YrV37Qm1Wn — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 8, 2021

Sono arrivati anche i media. E non pochi: Canal+, M6, TF1, AFP, RMC, La Chaîne L'Equipe sono alla ricerca. Anche Goal. Alle 19:45, un'informazione dice che Messi non è stato visto all'aeroporto El Prat di Barcellona, da dove doveva decollare... Dieci minuti dopo, e quando arrivano altri sostenitori, appare un'auto della polizia che placa gli animi. "Stasera non c'è nessun arrivo di Lionel Messi", ha detto uno degli agenti. "Lo diciamo ai tifosi e li facciamo andare via". I tifosi non ci credono.

Per qualche minuto, la polizia spiega con calma che non accadrà nulla e che dovremo sicuramente aspettare fino a domani. Partono le moto dei giornalisti che avevano programmato di seguire il convoglio della star. A tutti i giovani che vengono a parlare con loro, mostrano su un tablet tutti i voli che sono atterrati a Le Bourget nel corso della giornata e quelli che devono ancora arrivare la sera.

Les supporters arrivent encore au Bourget. « Ça ne sert à rien, Messi ne viendra pas ce soir », explique la police à tout ceux qui sont venus voir Messi. Un policier regarde à nouveau les plans de vol et confirme à nouveau. Il ne viendra pas ! #PSG pic.twitter.com/KihSIbxxs4 — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 8, 2021

"C'era un volo da Barcellona che arrivava intorno alle 19:00, ma era vuoto. È un aereo che ha portato la gente in Catalogna ed è tornato", dice, guardando il suo tablet. "Non c'è neanche un volo che provenga dal sud della Francia". Così da spegnere l'idea di un arrivo del padre di Messi, visto che i media argentini avevano parlato di una sua permanenza a Nizza con i legali per incontrare lo staff del PSG. Il club ha formalmente smentito queste voci nella giornata di sabato.

Dalle indiscrezioni alle voci, i movimenti della folla si susseguono

Dopo diversi minuti di spiegazione, la polizia è tornata in macchina ed è andata via. Senza aver cacciato nessuno. Nel frattempo, decine di sostenitori sono arrivati o continuano ad arrivare dai vicini quartieri di Aulnay-sous-Bois a Blanc-Mesnil via Villepinte, Tremblay o Stains. Alcuni fingono di aver visto il messia: "Lui è lì, lui è lì, guarda!". Primo movimento di folla per ficcare il naso sulle finestre della stanza di arrivo dell'aeroporto.

Alors qu’un avion vient d’atterrir au Bourget de jeunes supporters scandent le nom de Messi et ne croient pas les informations données par la police. #PSG pic.twitter.com/FEkmn6cLYo — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 8, 2021

Poco prima delle 20:10, si crea un secondo capannello di gente, mentre un aereo arriva sull'asfalto. I motori sono in funzione, sono caldi come la massa raggruppata dietro la porta che separa il piazzale dalla pista di atterraggio. "Messi, Messi, Messi, Messi", recitano le urla dal cuore dei giovani, emozionati sperando di vedere la Pulga. Riuniti sulle barriere e sulle recinzioni, stanno aspettando. Ma gli ultimi voli arrivano da aree al di fuori dello spazio di Shengen. È difficile immaginare che ci sia il recente vincitore della Copa America, se si considera che era a Barcellona all'ora di pranzo.

Les supporters sont déchaînés au Bourget ! Et attendent Messi. En vain. #PSG pic.twitter.com/pNmS8gV0E8 — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 8, 2021

Voce dopo voce, i movimenti della folla si susseguono, passando da destra a sinistra dell'aeroporto e l'isteria collettiva ha la meglio, arrivando a colpire la facciata in vetro dell'aeroporto. "Romperemo tutto, romperemo tutto", ha cantato la folla. Non sarà così. Poco dopo l'ora tanto attesa delle 20.35, anche i gendarmi se ne sono andati come a significare che non sarebbe successo nulla.

La folla continua, ma si disperde poco dopo l'orario fatidico. Gli ultimi resteranno fino alle 22. Questa volta è sicuro: Messi non verrà! In serata, RMC Sport ha rivelato che l'entourage dell'ormai ex blaugrana stava aspettando di raggiungere l'accordo totale prima di incontrarsi a Parigi. Quindi 24, 48 ore o più? Sappiamo solo che ci saranno folle ad attendere Messi.