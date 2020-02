Messi-Juventus? Sarri: "Fossi il Barcellona direi: che cazzo vuole questo?"

Vigilia di Coppa in casa : a San Siro, giovedì sera, si gioca il primo round della semifinale contro il . L'imperativo, per i bianconeri, è dimenticare il tonfo di .

Maurizio Sarri , a poco più di 24 ore dal match, è intervenuto in conferenza stampa affrontando svariati temi: dalla cena con Agnelli al momento poco felice che stanno vivendo squadra e allenatore, passando per il ruolo di Pjanic e le condizioni rassicuranti di Cristiano Ronaldo.

Ma anche un interessante passaggio su Lionel Messi, accostato di recente alla ma sul quale Sarri preferisce non sbottonarsi.

"La cena con Agnelli si doveva fare dopo la . Poi, a causa di impegni, è stata rimandata di una settimana. E' una programmazione normale. Il presidente lo vedo spesso e, ogni tanto, ci vediamo a cena".

"Se non volevo essere sotto esame, facevo domanda alle poste. Questo è un lavoro fatto così, soprattutto alla Juve. Mi sembra che tutto faccia parte della normalità. Siamo arrivati a febbraio in piena competizione per tutte le manifestazioni".

"Problema di testa? Stiamo cercando di risolvere. In certe situazioni ci perdiamo. Ci stiamo parlando. A cosa si riferiva il mio "spero qualcuno mi aiuti"? Alla domanda. Era solo un inciso a una frase molto più ampia in una domanda ben precisa".

"Ronaldo mi ha detto: "Mi sento bene e, appena ho sensazioni di stanchezza, te lo dico subito. Dunque, valutiamo di gara in gara".