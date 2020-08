Messi-Barcellona, rottura prolungata: non si presenta ai test

Il fuoriclasse del Barcellona questa mattiina non si è presentato al raduno dei blaugrana: avrebbe dovuto svolgere i test per il Covid-19.

Il gelo tra il e Lionel Messi continua. Dopo la richiesta di trasferimento degli scorsi giorni, l’argentino questa mattina non si è presentato al raduno insieme ai compagni, come si sospettava negli scorsi giorni.

Il resto della squadra si è sottoposta ai test per il Covid-19, come da protocollo della per la ripresa dell’attività. Alla Ciutat Esportiva Joan Gamper sono arrivate tutte le auto, tranne quella di Messi.

I primi ad arrivare sono stati Jordi Alba e Braithwaite. Poi è arrivato anche Suarez. L’arrivo del numero 10 blaugrana era fissato per le 10.15, ma non è arrivato.

Il primo allenamento è previsto per domani alle 17.30, agli ordini del nuovo staff tecnico guidato da Ronald Koeman.