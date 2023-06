Dopo l'addio ufficiale al PSG la "Pulga" e il suo entourage lavorano per definire il suo futuro: contatti con i blaugrana.

L'addio di Lionel Messi ha riaperto di nuovo il dibattito sul suo futuro: la conclusione della sua avventura al PSG ha sollevato la questione sulla sua prossima esperienza.

Che potrebbe anche essere un ritorno, clamoroso, al Barcellona: questo quello che trapela dall'incontro tenuto tra Jorge Messi, padre di Leo, e Joan Laporta, presidente del club blaugrana.

Nonostante le voci su un suo possibile futuro in Arabia Saudita, le parti continuano a lavorare per trovare una soluzione compatibile con il Financial Fair Play imposto dalla Liga.

Al termine dell'incontro Jorge Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni emblematiche che fanno intendere la volontà di suo figlio.

"Leo vuole tornare al Barcellona, è un'opzione da tenere in considerazione".

Ci sono ancora diversi ostacoli da superare, ma il rientro di Messi alla "base", dopo due anni, sembra concreto e non così distante, nonostante le ipotesi MLS e Arabia Saudita.