Messi, 700 goal tra Barcellona e Nazionale: altro record da sogno

Con la rete all'Atletico Madrid il fuoriclasse argentino raggiunge l'ennesima cifra tonda della sua carriera: sono 711 comprese Barcellona B e C.

Quando si parla di Leo Messi , si parla principalmente di numeri. Di quelli in mezzo al campo per superare gli avversari, di quelli che lo pongono tra i primi tre-cinque giocatori della storia, di quelli relativi a numero di trofei vinti, assist consegnati ai compagni e naturalmente goal segnati. Contro l'Atletico Madrid, il numero 700 tra Barcellona e Nazionale argentina.

Per l'ennesima volta Messi raggiunge una cifra tonda in carriera, di quelle impossibili da dimenticare. Una caterva di goal raggiunta solamente da Pelè e altri massimi goleador in passato, nonchè dal rivale Cristiano Ronaldo che come lui veleggia tra questi giganteschi numeri da più di un decennio.

700 tra prima squadra e Nazionale maggiore argentina come detto, ma in realtà Messi aveva già superato tale cifra in passato: nel suo mostruoso impero dei goal anche undici tra Barcellona B e Barcellona C, sempre tra i professionisti, che lo portano a 711 . Eventualmente maggiori considerando anche la Nazionale albiceleste olimpica e Under 20.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Capocannoniere della , intenzionato a portare a casa ancora una volta il trofeo, Messi proverà fino all'ultimo a non abdicare la trono della Scarpa d'Oro, anche se la distanza con Immobile, e sopratutto il primo in classicia Lewandowski è comunque considerevole.

Attualmente a 22 goal nel 2019/2020, 27 comprese le altre competizioni, Messi si trova a +6 sul secondo in classifica Benzema, trascinatore del intenzionato a vincere la classifica dei marcatori dodici anni dopo l'unica volta in carriera, con la maglia del .

Pallone d'Oro in carica, 33enne tra pochi giorni, Messi non sembra aver nessuna intenzione di rallentare e lasciare la scena ad altri grandi campioncini del pallone come Mbappè e Haaland. Fino a quando avrà classe nei piedi, continuerà ad abbattere barriere di numeri e frantumare il muro dei record impossibili.