Mertens nella storia del Napoli: raggiunge Hamsik in testa ai marcatori di sempre

Con la rete segnata al Barcellona Dries Mertens raggiunge Marek Hamsik in cima alla classifica dei bomber di sempre nella storia del Napoli.

Non poteva scegliere serata migliore Dries Mertens per entrare nella storia del Napoli : nella notte di Champions League contro il Barcellona l'attaccante belga timbra un super goal e raggiunge Marek Hamsik in testa alla classifica dei bomber di sempre nella storia azzurra.

Un destro a giro che non lascia scampo a Ter Stegen e fa esplodere il San Paolo, poi la curiosa esultanza con la lingua di fuori, indicando lo stemma del suo Napoli. Mertens si laurea 're di Napoli' nell'andata degli ottavi di Champions segnando la rete numero 121, proprio come l'ex compagno slovacco.

Un traguardo che 'Ciro' inseguiva ormai da tempo: ora il numero 14 proverà a superare lo stesso Hamsik per diventare il numero uno assoluto nella storia del club partenopeo. Ormai staccato Diego Armando Maradona (115 reti) proprio nella sera in cui Messi mette piede per la prima volta in quella che fu la casa del 'Pibe'.

Il 30 ottobre 2013 la prima rete di Mertens in quel Fiorentina-Napoli che segnò l'inizio di una splendida avventura: la svolta con la maglia azzurra arriva però nel 2016, quando Sarri lo reinventa 'falso nueve' trasformandolo in un vero e proprio killer sotto porta.