Meret si è preso il Napoli: ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2024

Il club azzurro ' blinda' la porta: l'estremo difensore della formazione di Luciano Spalletti firma un annuale con opzione per il 2025.

Le tante voci d'estate, alcune delle quali preoccupanti, sembrano lontanissime, ormai: in casa Napoli, complice il momento vissuto, quello del portiere non è più un problema.

Merito di Alex Meret, che in questa prima parte di stagione ha mostrato sicurezza e solidità, trasmettendola a tutto il reparto difensivo: un esempio è senz'altro la partita di San Siro contro il Milan di poche settimane fa, ma non solo.

Sembrava dover partire, in estate, e invece rimarrà ancora a lungo: il Napoli ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025.

"La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025".

Il discorso del suo rinnovo è stato in ballo anche nella scorsa sessione di mercato, quando è stato a un passo dallo Spezia, con tanto di accordo verbale per il trasferimento.

Si parlava di Keylor Navas in azzurro, ma non se ne fece nulla: risultato? Il Napoli si presenta alla prima in Serie A con il dubbio del portiere. Luciano Spalletti sceglie Meret a Salvatore Sirigu: l'estremo difensore classe 1997 non abbandonerà più la porta.

E' uno dei protagonisti dell'avvio di stagione della formazione dell'allenatore di Certaldo e lo dimostra di partita in partita: la durata del nuovo contratto suggerisce che, forse, se ne discuterà di nuovo in estate.

Intanto il club partenopeo ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di Alessio Zerbin, che rimarrà in azzurro fino al 2027.

"La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027".

Tornando a Meret si è preso il Napoli con prestazioni da applausi come quella contro il Milan già citata: fondamentale per una squadra che vuole continuare a sognare, anche grazie a queste "sliding doors" inaspettate.