Dualismo Meret-Ospina in casa Napoli: coi piedi meglio il colombiano

Gattuso preferisce Ospina a Meret per la maggiore capacità di giocare la palla coi piedi: i numeri danno ragione al tecnico del Napoli.

David Ospina meglio di Alex Meret coi piedi. I numeri riguardo la preferenza verso il colombiano per capacità di impostazione e disimpegno, seppur decisamente in equilibrio, ad oggi danno ragione a Gennaro Gattuso.

Segui live Napoli-Fiorentina su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il tecnico del , dopo aver schierato Meret contro , e , con e ha scelto Ospina, Non solo per i problemi fisici patiti dal portierino friulano alla vigilia del match con l'Olimpico, ma anche - come confermato da Ringhio - per una maggiore propensione nel dialogare coi compagni.

E le statistiche Opta - quelle relative alla , visto che quest'anno Meret non ha mai giocato in Coppa e Ospina in Champions è rimasto sempre in panchina - premiano (di poco) il 'cafetero'.

In campionato Meret (13 presenze) ha effettuato 287 passaggi di cui 233 riusciti, per una media dell'81.18%. Ospina, dal canto suo, nei 6 gettoni collezionati in A questa stagione ha già toccato la sfera coi piedi 140 volte completando 123 passaggi (87.86%).

Gattuso, dopo Napoli-Perugia, in conferenza stampa si era espresso così riguardo il dualismo tra i due estremi difensori.

"Ospina mi piace di più per come voglio giocare io perché voglio che il portiere giochi con i piedi. Se il portiere si muove in maniera corretta, ti regala superiorità numerica". "Meret è un patrimonio della società, ci stiamo lavorando ma sa che deve migliorare su questa cosa. Ora sto scegliendo così, Alex è un ragazzo giovane che para molto bene ma al momento è più indietro nel giocare con i piedi".

Il problema al fianco sinistro sta costringendo Meret ai box, ma anche in caso di recupero sabato sera contro la è ipotizzabile la conferma di Ospina.