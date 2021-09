Frattura alle vertebre per Alex Meret: il portiere del Napoli, ko contro il Genoa, lascia il ritiro della Nazionale e rischia oltre un mese di stop.

Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti direttamente dal ritiro della Nazionale di Roberto Mancini. Il portiere dei partenopei Alex Meret ha rimediato un problema alle vertebre e sarà costretto a lasciare gli 'Azzurri' per fare ritorno nel club.

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha fatto chiarezza sulle condizioni di Meret.

"Alex Meret, che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa- Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo".

Meret, che non sarà a disposizione di Roberto Mancini per le sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania, si è infortunato in occasione del contatto con Buksa durante la sfida di Marassi di domenica contro il Genoa, con il goal annullato a Pandev.

Anche la Nazionale ha spiegato le condizioni di Meret attraverso una nota: