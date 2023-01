Gervinho si prepara a tornare in Serie A: ad aspettarlo c'è la Salernitana

L'ex attaccante di Roma e Parma è pronto a tornare nel massimo campionato italiano: a convincerlo la squadra allenata da Nicola.

Fascetta in testa e corsa in profondità, palla al piede o senza: Gervinho ha abituato tutti, italiani e non, a scatti da centometrista, trasformandosi un incubo per le difese avversarie.

In Italia ha giocato con le maglie di Roma e Parma, prima di trasferirsi in Turchia, al Trabzonspor, in Turchia, e all'Aris Salonicco, in Grecia.

Arrivato nell'estate del 2013 dall'Arsenal, ha disputato 88 partite con i giallorossi, segnando 26 reti volando, nel 2016, in Cina.

Il suo ritorno in Serie A, però, sembra essere molto vicino: l'attaccante ivoriano classe 1987 sarebbe stato proposto alla Salernitana di Davide Nicola, che sembra essere disposta ad accoglierlo in squadra.

Tutto pronto per il clamoroso ritorno in massima serie dopo quasi due anni dall'ultima apparizione con i Ducali: sullo sfondo rimane comunque la Cremonese, altro club a cui è stato proposto Gervinho.

Una cosa, comunque, sembra essere molto probabile: il ritorno dell'attaccante ivoriano in Serie A pare concretizzarsi, anche a 35 compiuti.