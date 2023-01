Gagliardini in uscita dall'Inter: offerta del Nottingham Forest

Il centrocampista nerazzurro, in scadenza a giugno, potrebbe lasciare già a gennaio la Serie A per trasferirsi in Premier League.

La situazione di Roberto Gagliardini è nota a tutti, resa ancora più evidente dalle dichiarazioni rilasciate nel post partita della sfida contro il Verona, poche settimane fa.

Gara che lo ha visto scendere in campo da titolare e sostanzialmente esplodere ai microfoni di Sky, in uno sfogo che ha aperto, in breve, le porte al mercato.

" Non è facile giocare poco, ma provo a fare il massimo. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni".

Potrebbe dover non aspettare giugno, però: perché nel frattempo il mercato si muove e con esso alcune possibilità che potrebbero evitare, all'Inter e al giocatore, di arrivare alle soglie dell'estate. Insomma, alla scadenza del contratto del centrocampista.

Nelle ultime ore per Gagliardini si è fatto avanti il Nottingham Forest, club attualmente al tredicesimo posto in Premier League, che ha già pescato in Italia negli scorsi mesi.

Tra i giocatori allenati da Steve Cooper, infatti, c'è anche Remo Freuler, ex mediano dell'Atalanta, passato ai Reds a metà agosto 2022.

L'idea del Forest è quella di avanzare una proposta economica non troppo alta che possa venire incontro alle esigenze dell'Inter di non perderlo a zero e monetizzare, anche se la volontà del club nerazzurro è orientata alla permanenza fino a fine contratto.

Rimane, comunque, il nodo volontà del giocatore, che finora ha giocato solo in Italia, vestendo le maglie di Cesena, Spezia, Vicenza e Atalanta, club in cui è cresciuto.