Anche il Besiktas pesca in Serie A: vicino l'arrivo di Colley dalla Sampdoria

Il difensore blucerchiato potrebbe trasferirsi nelle ultime ore del mercato turco dopo quasi 5 anni di esperienza in Italia.

Il calciomercato in Turchia è ancora aperto, come testimonia il caso Nicolò Zaniolo, che dovrebbe lasciare la Roma per trasferirsi al Galatasaray: c'è, però, un altro movimento in uscita che riguarda la Serie A.

Il Besiktas da diverse settimane ha messo gli occhi su Omar Colley, centrale della Sampdoria che dall'inizio della sessione invernale di mercato è stato dato per partente.

Arrivato nel luglio del 2018 dal Genk, il gambiano classe 1992 ha raccolto 136 presenze con la maglia blucerchiata, compresa quella contro il Monza nella ventunesima giornata del massimo campionato italiano.

Suo è il goal, poi non assegnato, del pareggio contro l'Empoli di metà gennaio: rete che avrebbe consentito alla Samp di Dejan Stankovic di conquistare un punto prezioso: di tre, invece, ne ha regalati Colley contro la Cremonese, a fine ottobre.

E adesso potrebbe essere arrivato il momento dei saluti: Colley secondo le ultime riportate da Sky Sport sembra essere vicinissimo al Besiktas, con un'intesa di fondo.

Il difensore dovrebbe lasciare la Sampdoria a titolo definitivo: in questo senso, a gennaio la formazione di Stankovic si era cautelata con gli arrivi di Gunter e Nuytinck.