La Salernitana si copre: arriva il portiere del Messico Ochoa

Colpo a sorpresa della formazione dei granata: chiuso l'arrivo dell'estremo difensore messicano, in uscita dal Club America.

Sembra uno di quei colpi immaginabili solo in un videogioco, che fa seguito a tante altre sorprese a cui ci ha abituato la Salernitana che, adesso, è pronta per un altro innesto "Mondiale"

Se da un lato il club granata in Qatar ha potuto ammirare le gesta e i goal del suo Boulaye Dia, dall'altro è pronto a ingaggiare un altro elemento che ha partecipato alla competizione.

Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore il portiere del Messico Guillermo Ochoa arriverà in Serie A, firmando proprio per la Salernitana.

Classe 1985, ha difeso i pali della Nazionale dell'ex CT Gerardo "El Tata" Martino ai Mondiali in Qatar e si libererà a zero dal Club America, di cui è stato capitano, alla fine di dicembre.

Il portiere ritorna in Europa dopo le esperienze vissute con le maglie di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi.

L'ultima, in Belgio, si è conclusa nel 2019, quando è rientrato al Club America, squadra che lo ha cresciuto, facendo pensare a un finale di carriera in Messico.

E invece no: Ochoa, che ha già abituato tutti a parate e prestazioni incredibili, soprattutto ai Mondiali, sbarcherà in Serie A (l'arrivo è previsto per giovedì), raggiungendo un altro messicano in Campania: Hirving Lozano.