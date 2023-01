Calciomercato 2022/23: fino a quando è aperto il mercato degli svincolati

Non solo affari in prestito e definitivi: con la riapertura del mercato riparte anche quello degli svincolati. Fino a quando potranno firmare

La ripresa effettiva dei campionati coincide con la riapertura del calciomercato: gennaio sarà un momento importantissimo per tutti i club d'Europa, e non solo, per rafforzare la propria rosa e risolvere i problemi presenti in formazione.

Rispetto alla sessione estiva, quella invernale ha poche settimane che permettono ai club di concludere tutti gli affari in poco meno di un mese: si parte il 2 gennaio, quando si potrà iniziare a operare a titolo definitivo o in prestito, ma ci sono anche altre opzioni.

Esiste, ad esempio, il mercato per i giocatori svincolati: i calciatori che si svincolano dai propri club potranno accordarsi con nuove squadre entro un certo termine, però.

QUANDO CHIUDE IL MERCATO DEGLI SVINCOLATI?

Com'è noto, i giocatori che si svincolano entro il termine previsto dalla Lega di competenza, ovvero il 31 gennaio, con diverse differenze di ora a seconda del Paese (in Italia la mezanotte, in Inghilterra le 23, in Liga le 23, in Bundesliga le 17, in Ligue 1 la mezzanotte).

Una volta svincolatisi entra il termine ultimo, i giocatori avranno a disposizione fino al 24 febbraio per trovare squadra e poter essere tesserati e scendere in campo.