Mediaset guarda al passato, con il sorriso: torna "Mai dire Gol"

Lo storico programma televisivo verrà rilanciato nei prossimi mesi, con diversi protagonisti delle edizioni più importanti.

"Mai dire Gol" ha segnato intere generazioni, sopratuttto quelle nate tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta: dal calcio alla comicità, unica nel suo genere e spesso rimpianta. Ecco, potrebbe ritornare.

L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha infatti annunciato un ritorno al passato per l'azienda televisiva che ha deciso di rilanciare il programma.

"Siamo convinti di volerlo fare in prima serata su Canale 5: abbiamo parlato con la Gialappa's".

Sarà un'edizione celebrativa che riporta al periodo tra il 1990 e il 2001 e che metterà insieme le figure che hanno fatto la storia del programma.

"Vorremmo il Mago Forest e i comici di allora: le risposte finora sono tutte positive".

Il ritorno sugli schermi è previsto per la primavera del 2023, quindi bisognerà attendere ancora un po': intanto, però, ci si consola con i numerosi video presenti su You Tube, per non farsi trovare impreparati.