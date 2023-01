McKennie al Leeds: lascia la Juventus, è ufficiale

Il team inglese ha annunciato l'acquisto di McKennie: il centrocampista statunitense lascia i bianconeri.

Dopo due anni e mezzo, Weston McKennie lascia la Juventus. Il centrocampista statunitense, partito domenica verso l'Inghilterra dove nelle scorse ore si è sottoposto alle visite mediche di rito, è ufficialmente un nuovo giocatore del Leeds United.

McKennie è arrivato alla Juventus nell'estate del 2020, proveniente dallo Schalke 04. Un acquisto a sorpresa che, però, soltanto a tratti è riuscito a dare un contributo di alto livello alla causa bianconera.

A suo favore ha sempre pesato la duttilità tattica. A suo sfavore, una certa incapacità di diventare un insostituibile. La sua nuova casa, da oggi, si chiama Leeds.

Almeno fino a giugno, visto l'accordo in prestito con opzione per il riscatto: il Leeds potrà proseguire con McKennie dietro il pagamento di 34 milioni di euro, mentre il titolo temporaneo è sulla base di 1.2.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società

Leeds United Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni

sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 1 , 25 milioni , oltre a premi fino ad un

massimo di € 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi.

In oltre , l’accordo prevede la facoltà da parte del Leeds di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del

calciatore ; i l corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 3 4 , 5 milioni, pagabili in cinque esercizi , e

potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un

ammontare non superiore a € 4 , 5 milioni , al raggiungimento di ulteriori obiettivi".

McKennie si trasferisce in un club sempre più a tinte statunitensi, vista la presenza dei compagni di Nazionale Tyler Adams e Brenden Aaronson. Inoltre il mister in quel di Elland Road è il connazionale Jesse Marsch.

Il centrocampista americano, ex Schalke, ha siglato un goal in questa prima parte di stagione con la Juve, per un totale di tredici nel suo periodo bianconero. Ora proverà ad alzare l'asticella insieme ai connazionali, in attesa di capire quale sarà il suo futuro estivo.