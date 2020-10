McKennie positivo al Covid-19: Juventus in isolamento

Il centrocampista statunitense è risultato positivo ai test. Gruppo squadra in quarantena.

Anche la affronta i casi di positività nella prima squadra. Oltre a Cristiano Ronaldo, risultato positivo mentre si trovava con la nazoionale del , è risultato positivo al Covid-19 anche Weston McKennie.

Il risultato del tampone del centrocampista statunitense è stato comunicato dal club in una nota ufficiale apparsa nel pomeriggio sul sito del club.

L'articolo prosegue qui sotto

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

Il gruppo squadra è in isolamento fiduciario ➡️ https://t.co/TwEwvFt33H pic.twitter.com/1ljEMQOG48 — JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2020

Il gruppo squadra sarà dunque isolata e potrà regolarmente allenarsi e viaggiare a per la partita di sabato, ma dovrà rimanere in ritiro ancora per i prossimi giorni.

Altre squadre

Anche la Juventus Under 23 fa i conti con le positività: dopo quella del tecnico Zauli, oggi sono emerse anche le positività di un giocatore, Rosa, e di un membro dello staff.