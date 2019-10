McDonald Mariga dal calcio alla politica: in Kenya si candida per il parlamento

McDonald Mariga è considerato il favorito per le elezioni in programma il 7 novembre in Kenya, ma intanto la sua macchina è presa a sassate.

L'ex calciatore di e McDonald Mariga scende in campo per il suo paese, ma questa volta non sull'accogliente manto verde calcistico quanto piuttosto sull'impervio terreno della politica: Mariga si è candidato alle elezioni parlamentari in del prossimo 7 novembre.

La candidatura di Mariga per un seggio parlamentare a Kibra, uno dei più grandi bassifondi di Nairobi, è stata appoggiata anche dal presidente del Kenya Uhuru Kenyatta che ha voluto fare un vero e proprio endorsement nei suoi confronti, lanciandolo in questo modo come il favorito per la vittoria delle elezioni.

President Uhuru Kenyatta and Deputy President @WilliamsRuto today at State House, Nairobi met Jubilee Party candidate for the forthcoming Kibra Constituency by-election Macdonald Mariga https://t.co/sc5GO7qe52 pic.twitter.com/URiYXAsOKE — State House Kenya (@StateHouseKenya) September 18, 2019

Qualora Mariga dovesse riuscire a vincere le elezioni ed entrare in parlamento sarebbe il quarto calciatore a riuscire in questa impresa in Kenya: Gli altri sono stati Charles Mukora, Joab Omino e Chris Obure, tutti ex giocatori della nazionale keniota.

Le nostre elezioni politiche in confronto a quelle in Kenya sono una passeggiata però, come dimostrato dai fatti che hanno coinvolto l'ex giocatore dell'Inter nei giorni scorsi. La popolarità di Mariga stava facendo dubitare i rivali politici, ma a Kibra le cose hanno preso una piega differente: la macchina di Mariga è stata presa a sassate e alcune delle gomme sono state date alle fiamme sotto un cartellone che ritraeva il volto sorridente del calciatore africano.