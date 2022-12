Mbappé guarda oltre: a 24 anni ha tempo per conquistare altri Mondiali e record

L'attaccante francese ha già conquistato vari record e un Mondiale: la delusione per la sconfitta è tanta, ma il futuro è tutto dalla sua parte.

“Nous reviendrons”. “Torneremo”. La medaglia d’argento al collo, la Scarpa d’Oro tra le mani, la Coppa del Mondo a pochi centimetri. Kylian Mbappé passa e non la guarda. Va oltre. Difficile spiegarsi come una tripletta non basti a conquistare il secondo Mondiale in carriera. Tre goal nella stessa partita. La partita! La finale dei Mondiali, non una delle tante.

L’attaccante francese lascia mestamente il campo dopo aver versato qualche lacrime. Inevitabile. La delusione è tanta. Ci ha provato in tutti i modi. Con tre reti. Ma non è bastato. La sfida tra numeri 10 se la aggiudica Lionel Messi, suo compagno al PSG. La gara che poteva rappresentare definitivamente il passaggio del testimone dalla ‘Pulga’ al francese consacra definitivamente Leo, che riporta l’Argentino sul tetto del mondo e conquista l’unico trofeo che gli mancava in bacheca.

Kylian deve arrendersi. Fa il suo, ma non basta. Deve farlo al termine dei rigori in seguito agli errori di Coman e Tchouameni. Una partita pazza, proprio come la sua prestazione. Spettatore non pagante per quasi 80 minuti, devastante in 97 secondi. Prima trasforma il calcio di rigore procurato dal fallo di Otamendi su Kolo Muani, poi batte Emiliano Martinez con una straordinaria conclusione al volo in girata. Infine riporta in vita la Francia a due giri d’orologio dal 120’, quando l’Argentina sembrava ancora una volta ad un passo dal trionfo, segnando un altro penalty.

Duro a morire. Kylian Mbappé non si arrende fino alla fine. Segna anche il rigore che apre la serie francese. Difficile accettare che tre reti in una finale della Coppa del Mondo valgano due record ma non bastino a portare nuovamente la Francia sul tetto del mondo.

Nell’ultimo atto al Lusail di Doha, Mbappé ha raggiunto Geoff Hurst (tre goal nella finale vinta dall’Inghilterra sull’Argentina per 4-2 nel 1966) diventando il secondo calciatore a realizzare una tripletta in finale dei Mondiali ed è diventato quello ad aver segnato più goal (4) proprio nella sfida decisiva con le tre reti che si aggiungono a quella realizzata quattro anni fa nella finale vinta per 4-2 in Russia contro la Croazia. Inoltre è diventato il quinto a segnare nella storia della manifestazione a segnare in due finali, dopo Pelé, Vava, Breitner e il connazionale Zidane.

Numeri incredibili. Record su record per un ragazzo che oggi festeggia appena 24 anni e che è destinato a conquistare altri primati e trofei. A due giorni dalla sconfitta con l’Argentina, la delusione è tanta ma Kylian può e deve guardare avanti. Il tempo è tutto dalla sua parte.

Fallito l’aggancio a Pelé, l’unico a vincere due Mondiali prima dei 24 anni. Ma poco importa. In termini di goal, Mbappé ha già superato il brasiliano e ora punta il record di Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e della Germania, miglior marcatore di sempre con 16 goal.

In bacheca c’è già un Mondiale vinto da protagonista a meno di 20 anni e 12 reti realizzate in sole due edizioni, cinque in più rispetto alle 7 di ‘O Rei’ a 24 anni. Numeri destinati a crescere alla luce della giovane età della stella del Paris Saint-Germain. Davanti a lui almeno due o tre edizioni ancora da giocare, sempre da protagonista.



La sconfitta non cancella i record. A Doha, Kylian Mbappé ha fatto la storia, di nuovo. A soli 23 anni e 363 giorni. Tre goal in finale, tre reti al termine di un cammino straordinario. Poi la ‘Golden Boot’ grazie alle 8 reti realizzate in mano e la medaglia del secondo posto al collo. Lascia il palco e il campo, senza guarda la Coppa del Mondo. Quella alzata al cielo quattro anni fa e solo sfiorata domenica al Lusail.

“Torneremo” ha scritto all’indomani, a mente più fredda. Tornerà, non c'è alcun dubbio. E lo farà ancora una volta da protagonista, raccogliendo lo scettro dell’era Messi-Cristiano Ronaldo per recitare il ruolo di campione assoluto del calcio mondiale, sbaragliando la concorrenza.

Nel mirino ancora la Coppa del Mondo e nuovi record da battere. Tutti primati che potrà conquistare, già a partire dall’edizione 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Kylian Mbappé guarda oltre. E lo fa con la tranquillità di chi è pronto a fare ancora una volta la storia.