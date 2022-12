Mbappé sovrumano, ma non basta: la sua tripletta illude la Francia

Mbappé rialza la Francia con 2 goal in 2 minuti, poi il penalty al 118' e quello segnato nella lotteria dei rigori, ma a far festa è l'Argentina.

Definirlo sovrumano, potrebbe risultare riduttivo. Sì, perchè Kylian Mbappé ha sfiorato un qualcosa di leggendario, ma è pur sempre entrato nella storia del calcio. Peccato per lui e per la Francia che non sia bastato, perchè ad alzare la Coppa del Mondo è l'Argentina.

Una Nazionale deludente riaccesa dal proprio asso, fino al minuto 80 assente ingiustificato e che invece ha dimostrato che ci troviamo al cospetto di un campione: doppietta nei tempi regolamentari, un penalty nei supplementari, rigore realizzato nella lotteria conclusiva. Una forza della natura.

L'attaccante del PSG, contro Messi e soci, alla pari dei suoi compagni non si era mai acceso. Un problema di approccio, un problema di strapotere fisico-motivazionale degli avversari, ma anche un problema di carattere tattico. Di Mbappé alla vigilia della finalissima c'era poco da dire: capocannoniere di Qatar 2022 con 5 goal in 6 partite, protagonista tra fase a gironi ed eliminazione diretta, un talento debordante. Ebbene, nell'appuntamento cruciale Kylian pareva deluso, risultando avulso ed impalpabile al cospetto del compagno di club Leo.

Deschamps lo ha schierato largo a sinistra nella batteria di trequartisti alle spalle di Giroud, ma stavolta il 4-2-3-1 non sembrava aver ingranato, venendo surclassato dalla voglia di fare la storia degli argentini. Didì ha provato a correre ai ripari addirittura in chiusura di primo tempo, sostituendo Giroud con Marcus Thuram e spostando Mbappé nel ruolo di punta centrale, ma sembrava già troppo tardi: per il 10, un solo tentativo (alto) verso la porta di Emiliano Martinez a metà ripresa. E proprio quando il match ormai si avviava ad un epilogo a tinte Albicelesti, il calcio ha confermato di essere tanto crudele quanto meraviglioso, dove i fuoriclasse non possono che fare la differenza.

Rigore dell'1-2 all'80', girata al volo all'angolino all'81': Kylian è risorto ed ha risollevato una Francia fin lì bocciatissima insieme al proprio asso, che invece ha zittito tutti prendendosi improvvisamente la scena.

Ma non è tutto, perchè il meglio deve ancora venire: siamo al 118' e Mbappé segna ancora, ancora dagli 11 metri, azzerando il 3-2 di Messi e diventando Scarpa d'Oro di Qatar 2022 con 8 reti, nonchè capocannoniere delle finali Mondiali con 4 marcature superando Hurst, Pelè, Zidane e Vava. Non proprio gli ultimi arrivati.

Squadre ai rigori ed il primo chi lo calcia? Lui, naturalmente: Martinez intuisce ma non para, rendendo fantascientifica la serata di Mbappè. Coman e Tchouameni però gli rovinano la festa, sbagliando le rispettive esecuzioni e consegnando il Mondiale all'Argentina. Chapeau lo stesso, Kylian: ci hai fatto emozionare.