Mbappé a sorpresa: "Verratti è il giocatore che mi ha impressionato di più"

Lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' per Kylian Mbappè che, a margine del lancio della sua fondazione, ha parlato di tanti temi spendendo parole dolcissime anche per Cristiano Ronaldo e soprattutto Marco Verratti .

L'attaccante del infatti, pur avendo giocato con altri grandi campioni, confessa di essere rimasto particolarmente colpito dall'ex centrocampista del .

" Marco è un fenomeno . Mi pare sia evidente per tutti. È il giocatore che mi ha impressionato di più da quando sono al PSG . È fortissimo e per me è una fortuna incredibile averlo in squadra".